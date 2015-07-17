У Литві українські офіцери отримали свідоцтва міжнародних інструкторів

Як повідомляє Delfi.Lt з посиланням на міноборони Литви, курс тривалістю 5 тижнів був організований для українських офіцерів за посередництва НАТО та з урахуванням потреб України. "Склад учасників курсу після попередніх навчань сильно змінився в кращу сторону і відбиває зміни, що відбуваються у Збройних силах України. На цей курс приїхали унтер-офіцери молодого покоління з усіх родів військ України, які виконують у своїх підрозділах обов'язки інструктора", - сказав начальник Школи унтер-офіцерів сержант-майор Бронюс Басалікас.

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Навчання для українців проводили литовські військові інструктори, які закінчили в державах НАТО курси і мають великий досвід. Їх головним завданням було передати українським військовим знання і досвід, необхідні для планування і проведення військових навчань.