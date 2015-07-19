У Карпатах невідомі скоїли збройний напад на охоронця залізничного тунелю

Про це заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, напад було скоєно у ніч на 18 липня близько 02.30.

За попередньою інформацією, напад на залізничний тунель крізь Карпати, в бік міста Мукачевого, вчинили кілька невідомих осіб в камуфляжній формі та в балаклавах. В одного із охоронців нападники випустили 5 куль, проте поранений охоронець встиг викликати підмогу. До прибуття караульних зловмисники встигли зникнути у невідомому напрямку.

„На озброєного вартового, що охороняє стратегічний об`єкт, нападають невідомі в камуфляжі і балаклавах. Розстрілюють його впритул. Стікаючи кров`ю, з погонею за спиною, він добирається до сторожового посту і під кулями крізь стіни викликає допомогу караулу, що знаходиться за 500 м. Четверо караульних вмить біжать на підмогу, нападники зникають у темряві. Невідомо, хто це був. Невідомі їхні мотиви: заволодіти зброєю чи закласти вибухівку. Життя вартового зараз поза загрозою, переніс операцію, прийшов до тями. Врятувало його диво. Перша куля з п`яти потрапила в голову”, - повідомив Омелян.

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Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, напад на 52-річного охоронця (мешканець Львівщини) було скоєно на території Сколівського району Львівської області. Чоловік отримав поранення в ділянку голови, лівого плеча та лівого передпліччя, а також поранення кисті руки та лівого стегна. Зараз життя постраждалого від нападу чоловіка, який перебуває в лікарні, поза загрозою.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Правоохоронці розглядають кілька версій злочину.

Довідка УНІАН. Між станціями Бескид і Скотарське Мукачівської дистанції Львівської залізниці проходить Бескидський одноколійний залізничний тунель.

Північний портал тунелю розташований на землях Опорецької сільської ради Сколівського району Львівської області, а південний — у Воловецькому районі Закарпатської області.

Тунель був спроектований і збудований ще за часів Австро-Угорщини у 1886 році. Довжина тунелю становить 1750 м. Має стратегічне значення у залізничному сполученні з мукачівським напрямком.