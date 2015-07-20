На Закарпатті почали скасовувати фестивалі і свята через події в Мукачевому

У Закарпатській області можуть скасувати всі фестивалі через складну ситуацію в регіоні. Вже кілька туристичних груп з Угорщини вирішили не їздити на екскурсії та відпочинок на Закарпаття у зв'язку з подіями в Мукачевому.

Про це повідомляє місцевий сайт Beregovo today.

У Боржаві Берегівського району скасували міжнародний гастрономічний "Фестиваль лечо", який повинен був пройти з 25 по 26 липня.

"Угорські команди, які повинні були приїхати до нас, відмінили поїздку через останні події у Мукачевому. Тому ми вирішили не проводити фестиваль взагалі", - розповіла голова Берегівської спілки зеленого туризму Шарлотта Чізмар.

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При цьому Чізмар висловила побоювання, що цим літом скасують всі туристичні заходи на Берегівщині, в тому числі відомий фестиваль леквару у Гечі.

"Зараз чекають, як будуть розгортатися події. Адже у зв'язку з подіями в Мукачевому чимало туристичних груп з Угорщини також вирішили не їздити на екскурсії і відпочинок на Закарпаття", - зазначає видання.

Нагадаємо, в Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.