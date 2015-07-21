Віднині у трьох областях України подати заяву до РАЦСу можна через інтернет

Тепер подати документи до РАЦСу можна як у звичному паперовому форматі, так і онлайн, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Міністерство юстиції запускає для цього спеціальний веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Після реєстрації на порталі можна подати документи про народження дитини чи заяву з бажанням вступити до шлюбу.

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Документи можна посвідчити цифровим підписом або обрати зручний для себе час для того, щоб особисто посвідчити папери. Так само на порталі можна обрати час і місце проведення шлюбної церемонії чи записатися на консультацію до спеціаліста.

Сьогодні у Дніпропетровську прем’єр-міністр Арсеній Яценюк побував у Кіровському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, де почала діяти нова електронна система онлайн-реєстрації заявок. Він привітав молодят Павла з Краматорська та Інну з Маріуполя, які познайомилися у Львові. Яценюк сказав: «Вони перші в Україні завдяки електронній системі вибрали дату і зареєстрували свій шлюб».