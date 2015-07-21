Сьогодні Яценюк з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровськ

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як наголошується у повідомленні, глава уряду ознайомиться з роботою Центру надання безоплатної правової допомоги, який буде працювати, зокрема, з воїнами АТО.

Яценюк побуває в Кіровському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, у якому вперше почала діяти нова електронна система онлайн-реєстрації заявок.

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Глава уряду разом з міністром юстиції України Павлом Петренком побуває на церемонії реєстрації шлюбу пари, яка першою подала онлайн-заявку в РАЦС.

Разом з міністром внутрішніх справ України Арсенієм Аваковим Яценюк відвідає військову частину полку патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1», - наголошується у повідомленні.