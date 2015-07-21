Українці зможуть отримувати пластикові картки з біометрією з наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Було підтверджено рішення щодо запровадження і переходу з 1 січня наступного року до форми картки з ідентифікації особи в Україні. Це буде добровільний перехід, не буде ніякого швидкого і примусового переходу… Я думаю, що найближчим часом всім буде повідомлено як саме відбуватиметься перехід, про це має повідомляти МВС», - зазначила Зеркаль.

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Вона також повідомила, що на засіданні РНБО 20 лютого було схвалено концепцію первинної ідентифікації фізичних осіб.

«Зважаючи на важливість питання, також вчора на засіданні РНБО була представлена концепція запровадження первинної ідентифікації, яка була фактично вчора схвалена і зараз стоїть завдання щодо її впровадження»,- сказала Зеркаль.