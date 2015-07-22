СБУ виявила факти несанкціонованого втручання до реєстру ЗНО

Службою безпеки України виявлено та припинено несанкціоновану зміну посадовцями Українського центру оцінювання якості освіти МОН України інформації у «Реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання».

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Як зазначається в повідомленні, у рамках розпочатого Генеральною прокуратурою кримінального провадження спільною групою Служби безпеки, Генпрокуратури та міліції проведено низку обшуків у приміщеннях Центру та помешканнях посадовців.

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На електронній поштовій скриньці одного з керівників відділу Центру виявлено листування із зазначенням персональних даних учасників ЗНО та кількості балів, яку їм потрібно було поставити у відомості. У повідомленнях також вказано розміри грошової винагороди за ці протиправні дії. Крім того, у помешканні чиновника правоохоронці виявили 134 тисячі доларів США, 80 тисяч гривень та 3 тисячі євро.

Тривають слідчі дії. Наразі проводяться обшуки в одній із обласних філій Центру, транзитний сервер якої міг використовуватися для внесення змін до автоматизованої системи оцінювання, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, під час брифінгу заступник генерального прокурора України Олег Заліско заявив, що при обшуку у службових осіб Українського центру оцінювання якості освіти виявлено 130 тисяч доларів та комп'ютерну техніку, з якої проводилось втручання в Систему оцінювання якості освіти.

Як зазначив заступник генпрокурора, злочин за своєю суттю є складним. "Ми маємо факт зловживання службовим становищем шляхом вчинення кіберзлочину, які потребують відповідного проведення експертиз з метою встановити як, і в якій формі, і в який спосіб було здійснено втручання в цю систему", - додав Заліско і зазначив, що Система оцінювання якості освіти вважалася захищеною.

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Напередодні, 21 липня, в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури поінформували, що службових осіб керівного складу Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти та науки викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти і Реєстр осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, для зміни інформації на користь третіх осіб.