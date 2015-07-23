В Україні заборонили ще три російські телеканали

Тематичні канали порушували законодавство України, зокрема закон про заборону низки російських серіалів, повідомляє "Медіаняня".

Телеканал «Оружие», наприклад, транслював програми «Арсенал» і «Ударна сила», де показується міць армії і спецслужб РФ.

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У свою чергу представник дистриб'ютора каналу «Дом кино» - компанія «Торсат» - запевняла, що з 15 квітня мовник транслює на території України окрему версію, адаптовану до законодавства країни.

Але пізніше з'ясувалося, що кабельні мережі не могли транслювати іншу версію каналу без внесення її до списку адаптованих каналів.

Раніше в СБУ повідомляли, що Україна заблокувала багато каналів російського пропагандистського мовлення.