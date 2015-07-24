На Дніпропетровщині двох міліціонерів підозрюють у катуванні неповнолітнього

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків ГУ МВС в Дніпропетровській області, на Дніпропетровщині на минулому тижні співробітники управління внутрішньої безпеки ГУ МВС в Дніпропетровській області спільно зі співробітниками прокуратури задокументували протиправну діяльність та затримали двох працівників одного з територіальних підрозділів міліції області, які з метою отримання зізнання у скоєнні злочину застосували до неповнолітньої особи психологічне та фізичне насилля.

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В межах розпочатого органами прокуратури кримінального провадження вказаним працівникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.