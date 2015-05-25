В СБУ пообіцяли розслідувати кожне повідомлення про тортури у звіті Amnesty International

Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко під час зустрічі з виконавчим директором міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні Тетяною Мазур сьогодні в Києві, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Facebook.

Читайте такожСБУ готова надати Amnesty International матеріали про знущання бойовиків над українськими бійцями

За словами Лубківського, зустріч відбулася з ініціативи голови СБУ, зокрема з метою обговорення оприлюдненого організацією звіту про ситуацію з дотриманням прав людини на сході України.

Подякувавши Наливайченку за «миттєву реакцію на звіт і дослідження», Мазур висловилася за тісну взаємодію між Amnesty International та СБУ у питаннях недопущення порушення прав людини в зоні АТО.

У свою чергу, як зауважив Лубківський, Наливайченко наголосив, що СБУ високо цінує роботу Amnesty International, спрямовану на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також надання допомоги тим, чиї права вже були порушені.

За словами Наливайченка, СБУ готова надати цій міжнародній правозахисній організації усі наявні в СБУ матеріали про злочини проти людяності, порушення прав людини, зокрема тортури та знущання в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей з боку терористів і громадян РФ, зокрема російських військовослужбовців. З іншого боку, СБУ готова спільно з військовою прокуратурою провести належне розслідування по кожному згаданому у звіті Amnesty International випадку порушення прав людини з боку сил АТО з метою з’ясування всіх обставин та встановлення істини.

Для цього Наливайченко попросив Мазур передати в СБУ заяви організації про виявлені порушення для проведення ретельної перевірки.

«Кожна скарга буде уважно вивчена, кожен підтверджений випадок обмеження чи порушення прав людини, зокрема з боку працівників СБУ, буде розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у своїй доповіді Amnesty International заявила, що обидві сторони конфлікту на Донбасі жорстоко поводяться з полоненими.

«Ув'язнених з обох сторін піддавали побиттям та імітаціям страт. Ми також задокументували позасудові страти осіб, яких утримували сепаратистські групи», - зазначається в доповіді.

В Amnesty International вважають, що як «прокиївські», так і «сепаратистські» сили повинні покласти край цим злочинам і переконатися, що всі бійці під їхнім контролем знають про наслідки порушень щодо полонених під час конфлікту, які передбачені міжнародним правом.

СБУ у відповідь запропонувала Amnesty International провести зустріч з приводу звіту про катування полонених.