У Львові затримали українців з "Галицького яструба", причетних до сепаратистського руху

У Львові затримано двох громадян України, причетних до сепаратистського руху. Вони отримували фінансування з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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“Буквально щойно у Львові виявлено двох громадян України, які є членами так званої громадської організації “Галицький яструб”. В ході проведення обшуків у них було вилучено комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківські картки, на які надходили гроші з Російської Федерації. Також у них в офісі вилучено статут партії “Русь соборная”, - сказала Гітлянська.

Також вона додала, що саме ця організація свого часу намагалася організувати «незаконні мітинги у Львові щодо від'єднання регіону до Європейського Союзу». “Але як виявилося, гроші вони отримували зовсім з іншої країни”, - додала речник.