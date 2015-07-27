В Одесі співробітник Апеляційного суду викинувся з даху будівлі

Про це повідомили у прес-службі міліції Одеської області.

"Сьогодні, 27 липня, о 11.40, в міліцію надійшло повідомлення про те, що з даху будівлі Апеляційного суду Одеської області, розташованої на вул. Гайдара, викинувся співробітник установи", - йдеться у повідомленні.

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В результаті падіння чоловік 1969 року народження помер на місці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського райвідділу міліції. Проводиться перевірка.

При цьому про причини події не повідомляється.