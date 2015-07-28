Пасажирам поїзду "Київ-Ужгород" вручали повістки у вагонах (відео)

Як пише Mukachevo.net, відповідний факт було зафіксовано у вівторок, 28 липня, головою Громадської ради міста Ужгород Олександром Пересоляком, який повертався з 205 округу, де був спостерігачем на виборах.

На відео видно, як двоє людей, один з яких у військовому, а інший у цивільному вбранні, заходять в купе потягу та пропонують пасажирам підписувати повістки, а також запрошують на медогляд. В разі відмови вони складають відповідний акт.

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"Працівники військомату ризикують оживити мем, запущений рівно рік тому журналісткою російського телеканалу "Росія-24" Альоною Кочкіною, яка 24 липня 2014 року на своїй сторінці в Facebook написала: "Народ, хто їздить поїздами та автобусами (в Україні - УНИАН), знімають з поїздів хлопців і відправляють у Нацгвардію", - зазначає видання.