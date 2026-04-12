Популярний вітамін може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, – дослідження

Вчені припускають, що ризик розвитку хвороби Альцгеймера можна знизити завдяки достатньому споживанню вітаміну D.

Нове дослідження пов'язало рівень вітаміну D в організмі людини з токсичними клубками тау-білка, які накопичуються в мозку людей із хворобою Альцгеймера. Як пише ScienceAlert, статистичний аналіз зразків крові та сканування мозку 793 дорослих показав, що чим більше вітаміну D в організмі в середньому віці, тим менше тау-білкових клубків, як правило, накопичується через роки. Відкриття опубліковано в журналі Neurology Open Access.

"Ці результати припускають, що вищий рівень вітаміну D у середньому віці може забезпечити захист від розвитку цих тау-відкладень у мозку, а низький рівень вітаміну D потенційно може бути фактором ризику, який можна скоригувати та лікувати для зниження ризику деменції", – каже нейробіолог Мартін Девід Малліган з Університету Голуея в Ірландії.

Як проводилося дослідження

У учасників дослідження рівень вітаміну D вимірювався один раз у рамках базової оцінки у віці 39 років. Потім, у середньому через 16 років, було проведено сканування мозку для оцінки рівнів тау-білка та бета-амілоїду – ще одного білка, тісно пов’язаного з хворобою Альцгеймера.

Відео дня

Загалом ні тау-білок, ні бета-амілоїд самі по собі не є руйнівними; мозку вони необхідні для підтримання здоров’я. Однак коли ці білки починають виходити з-під контролю та закупорювати нейрони, починається ушкодження, пов’язане з хворобою Альцгеймера, оскільки клітини мозку руйнуються, і зв’язок між ними порушується.

У результаті, хоча дослідження не виявило зв'язку між вітаміном D і бета-амілоїдом, зв'язок між вітаміном D і тау-білком був очевидним. Це стосується як мозку в цілому, так і деяких областей, які уражаються хворобою Альцгеймера на найраніших стадіях.

Дослідники також вказують на попередні дослідження, які показали, що вітамін D може поліпшити роботу імунної системи в головному мозку, тоді як його нестача була пов'язана з порушеннями в роботі тау-білків у мозку мишей.

Це дослідження припускає, що ризик розвитку захворювання можна знизити за рахунок достатнього споживання вітаміну D – тому, можливо, варто подумати про те, щоб проводити більше часу на сонці або додати до свого раціону більше риби.

