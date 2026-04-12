У Німеччині ультраправа 'АдГ' обіцяє вигнати українців і зміцнювати дружбу з Москвою

У своїй передвиборчій програмі "АдГ" обіцяє позбавити українських громадян статусу біженців.

Крайньоправа політична партія "Альтернатива для Німеччини", відома своїми проросійськими поглядами, пообіцяла в разі своєї перемоги на виборах у вересні посилити міграційну політику, депортувати українців з країни та зміцнити "дружбу" з Росією.

Як пише Financial Times, ці плани містяться в новій "програмі уряду", яку партія представила на конференції в Саксонії-Анхальт, де у "АдГ" є вагомі шанси на перемогу. У регіоні, де проживає близько 2 мільйонів людей і який є другим найбіднішим у Німеччині за ВВП на душу населення, згідно з опитуваннями, підтримка "Альтернативи для Німеччини" становить близько 40 відсотків.

При цьому головний суперник "Альтернативи для Німеччини" у штаті, правоцентристська християнсько-демократична партія, заявила, що прихід "Альтернативи для Німеччини" до влади стане "справжньою катастрофою" для регіону.

Радикальна програма

156-сторінкова програма партії включає в себе ряд заходів, що виходять за межі компетенції уряду землі, такі як скасування санкцій проти Москви, відновлення закупівель газу по газопроводу "Північний потік", вихід з Паризької угоди щодо клімату та скасування права на притулок у Німеччині.

Інші плани, викладені в програмі, майже напевно будуть оскаржені в Конституційному суді Німеччини. Однак це може не зупинити партію від спроб реалізувати їх, якщо вона прийде до влади.

"Німецькі землі несуть відповідальність за освіту, поліцію та регіональні підрозділи внутрішньої розвідки, тому уряд "Альтернативи для Німеччини" може мати далекосяжні наслідки", – зазначається в статті.

Вигнати українців і дружити з Москвою

Так, "АдГ" у програмі критикує "антиросійську політику існуючих політичних партій" і обіцяє сприяти поліпшенню економічних і культурних зв'язків з Москвою. Зокрема, пропонується розширити викладання російської мови та запустити програми обміну школярами з Росією.

Українці, йдеться в програмі, більше не повинні мати статусу біженців у Німеччині, і їх потрібно заохочувати повертатися додому.

Також у програмі посилюється підхід до міграції, закликаючи до "культури прощання" для нелегальних мігрантів, а не до "культури привітання".

У документі використовується концепція "реміграції", згідно з якою примусова депортація застосовуватиметься до осіб, яким було відмовлено у наданні притулку, засуджених злочинців та інших осіб, які не мають права на проживання в Німеччині.

Програма також включає в себе обіцянки стримувати та перешкоджати легальній міграції і відкидає ідею заповнення нестачі кваліфікованих кадрів у таких сферах, як охорона здоров’я, працівниками з "культурно чужих" країн.

Українці в Німеччині

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Німеччині планують зменшити виплати для українських біженців. Повідомляється, що це стосуватиметься українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Вони не отримуватимуть соціальну допомогу, розмір якої становить 563 євро на місяць.

Водночас на тлі скасування заборони на виїзд для українських чоловіків призовного віку від 18 до 22 років у Німеччині різко зросла кількість українських біженців.

Вас також можуть зацікавити новини: