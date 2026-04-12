Орбан може залишитися при владі, навіть програвши вибори, - NYT

Усі провідні опитування прогнозують поразку Віктору Орбану, але експерти попередили про "підводні камені".

Більшість опитувань передбачають однозначний результат вирішальних виборів до нового парламенту Угорщини в неділю: прем'єр-міністр Віктор Орбан програє.

Але в цьому голосуванні немає нічого простого, пише The New York Times. По-перше, виборча система – це "саме те, чого можна очікувати від країни, яка винайшла кубик Рубіка", як пояснив Ральф Шельхаммер, австрійський вчений з пов’язаного з урядом коледжу в Будапешті.

Хоча більшість соціологів прогнозують, що головна опозиційна сила, "Тіса", набере більше голосів, ніж партія Орбана "Фідес", надзвичайна складність угорської системи та роки маніпуляцій з межами округів означають, що результати можуть виявитися не такими, якими здаються, зазначають журналісти.

Відео дня

Навіть якщо опитування частково вірні, правляча партія все одно може отримати більшість місць у парламенті або достатню їх кількість для формування коаліційного уряду з меншими партіями. Багато хто, особливо прихильники "Фідес", вірять, що опитування є помилковими. Цієї думки дотримується і віцепрезидент США Джей Ді Венс, який під час візиту до Будапешта у вівторок заявив, що "Віктор Орбан, звичайно ж, переможе". Орбан погодився, зазначивши, що в цьому й полягає "план".

Пастка на папері

Цей "план" розроблявся роками. Правляча партія "Фідес" неодноразово коригувала виборчу систему з моменту повернення Орбана до влади у 2010 році. Його уряд скоротив загальну кількість депутатських місць з 386 до 199 – радикальна зміна, що вимагала повного перекроювання меж виборчих округів, які були додатково змінені у 2024 році.

Цей перерозподіл та численні інші зміни, на думку критиків Орбана, були спрямовані на те, щоб об’єднати опозиційно налаштовані райони у великі виборчі округи, а проурядові – розділити на дрібніші, що надає їхнім голосам більшої ваги.

Часто це означало, що для перемоги в сільській місцевості, де "Фідес" традиційно сильна, потрібно було менше голосів, ніж у міських округах. Наприклад, у 16-му окрузі Будапешта налічується понад 83 000 виборців, тоді як округ Тольна-02 на південному заході, представлений "Фідес", налічує всього 56 000. Таким чином, ще до початку голосування чаша терезів схилена на користь правлячої партії, заявляють ЗМІ.

Математика перемоги

Додатковою особливістю угорської системи є передача голосів, відданих за кандидатів, що програли, переможцям. Це підсилює перемогу домінуючої партії. На останніх виборах у 2022 році "Фідес" не тільки перевершила прогнози деяких опитувань, але й, набравши 37% голосів загалом, отримала 68% місць.

Угорці фактично заповнюють два бюлетені. Перший голос – за місцевого депутата в окрузі. Так обираються 106 членів парламенту. Другий голос – за національні партійні списки (103 місця), які розподіляються за пропорційною системою. Певна кількість голосів з місцевих перегонів переноситься в результати партійних списків згідно із заплутаною формулою, відомою як "матриця Д’Ондта", яка на попередніх виборах була вигідною для "Фідес". Партії, що не подолали 5% бар’єр, не проходять до парламенту.

Спотворення реальності – медіа та соціологія

Оскільки кількість голосів все ж має значення, "Фідес" і "Тіса" намагаються мобілізувати електорат, спираючись на різні дані. Організація Median, яка точно передбачила результат минулих виборів, минулого тижня оприлюднила опитування, згідно з яким опозиційна "Тіса" настільки випереджає "Фідес", що може отримати навіть дві третини місць. Проурядові коментатори висміяли ці дані, вказавши на політичне минуле глави Median Ендре Ханна.

Сам пан Ханн в інтерв'ю відкинув упередженість, заявивши, що поляризація в Угорщині настільки гостра, що соціологи, на жаль, виявилися повністю втягнутими в міжпартійний розкол. Водночас "Центр за фундаментальні права" заявив, що їхні власні опитування показують стабільне лідерство "Фідес" у двох третинах округів.

Однак найбільшим спотворенням угорської демократії є медійний ландшафт. За оцінками організації "Репортери без кордонів", "Фідес" та її союзники зараз контролюють близько 80% медіапростору. У Парижі підкреслили, що державні мовники перетворилися на пропагандистський рупор уряду та його російського союзника, а незалежні ЗМІ були ослаблені або змушені замовкнути.

Вас також можуть зацікавити новини: