США виходять з мирних переговорів з Іраном без угоди, – The Telegraph

Історична зустріч США та Ірану в Ісламабаді, яка тривала майже добу, завершилася безрезультатно.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у неділю заявив, що його делегація залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном після 21 години переговорів.

Це ставить під загрозу крихке двотижневе припинення вогню, пише The Telegraph. "Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди, і я думаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки", – повідомив Венс журналістам після завершення зустрічей. "Ми повертаємося до США, не дійшовши консенсусу. Ми чітко визначили наші "червоні лінії".

Венс послався на недоліки в переговорному процесі та зазначив, що Іран вирішив не приймати американські умови, зокрема відмову від створення ядерної зброї.

"Нам необхідно бачити чітке зобов'язання, що вони не прагнутимуть володіти ядерною зброєю або інструментами, які дозволили б їм швидко її створити. Це основна мета президента Сполучених Штатів, і це те, чого ми намагалися досягти на цих переговорах", – підкреслив він.

Позиція іранської сторони

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim пояснило, що "надмірні" вимоги США завадили досягненню угоди. До виступу Венса уряд Ірану стверджував, що діалог триватиме, а технічні експерти обох сторін обміняються документами, зазначає ЗМІ.

Переговори в Ісламабаді стали першою прямою американо-іранською зустріччю за більш ніж десятиліття і дискусією найвищого рівня з часів ісламської революції 1979 року. Під час короткої пресконференції Венс не згадав про відкриття Ормузької протоки – ключової точки, через яку проходить близько 20% світових поставок енергоносіїв і яку Іран блокує з початку війни. Конфлікт призвів до різкого зростання світових цін на нафту та загибелі тисяч людей.

До складу делегації Венса увійшли спецпосланець Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Венс підкреслив, що за час переговорів він телефонував Трампу від шести до дванадцяти разів. Іранську команду представляли спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що переговори США та Ірану зайшли в "глухий кут". Головним каменем спотикання для обох сторін залишається обговорення питання про відкриття Ормузької протоки. Зокрема, за наявними даними, Тегеран займає непохитну позицію щодо суверенітету над водним шляхом.

Крім того, Нетаньяху заявив про продовження війни проти Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що він провів більшу частину свого життя в боротьбі за те, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: