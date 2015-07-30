Савченко дозволили зустрітися з родичами

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов, передає РІА Новости.

За його словами, вона просила суд про зустрічі з родичами, зокрема, з матір'ю та сестрою, клопотання було задоволено.

"У найближчі дні вона зустрінеться з родичами", - сказав Полозов.

Він також додав, що захисники мають намір відвідати Савченко у п'ятницю.

Полозов уточнив, що до вирішення питання щодо підсудності розгляду справи Савченко буде утримуватися в СІЗО №3 Новочеркаська.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 липня, в міському суді Донецька Ростовської області РФ почалися попередні слухання у справі Савченко.

Міський суд Донецька задовольнив клопотання адвокатів про визначення підсудності справи Савченко. Клопотання направлено в Ростовський обласний суд. Захисники просять, щоб розгляд справи по суті проходило в суді Москви.

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Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. В РФ його звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.