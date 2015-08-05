Москаль відзвітував Порошенко про боротьбу з контрабандою на Закарпатті: потік "став повністю"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента.

Порошенко позитивно оцінив роботу, яку розвернуло нове керівництво області в цьому напрямку. "Хочу привітати вас із першими успішними кроками. Я бачу, що, нарешті, на Закарпатті наводиться порядок, з'являється ефективна державна влада, нарешті, відбувається жорстка координація між силовиками, правоохоронними органами", - сказав глава держави на початку зустрічі, зазначивши, що здійснені кроки схвально сприймають не тільки жителі області, але і вся Україна.

Читайте такожПорошенко хоче повернути кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів

Президент також звернув увагу на посилення контролю за товарами, які перевозяться через кордон, переміщення громадян. "Бачу, що виросли черги на кордонах. За моїм дорученням збільшується присутність прикордонників, спрямовані сили Служби безпеки України. Повністю довіряю вам, вони знаходяться в тому числі і у вашій координації", - сказав Порошенко.

Президент висловив переконання, що, крім посилення контролю, ефективним у боротьбі з контрабандою буде початок роботи спільних пунктів пропуску з країнами, з якими межує Україна на Заході.

За словами голови Закарпатської ОДА, потік контрабанди на українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорському кордоні "став повністю".

Москаль повідомив, що для ефективної боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів було проведено спільну нараду за участю представників України, Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини. Як зазначив керівник облдержадміністрації, під час зустрічі українська сторона особливо наполягала на спільній відповідальності і необхідності об'єднання сил у питанні боротьби з незаконним обігом.

"На наше запрошення завітали і митники, і прикордонники з суміжних країн. Розмова була дуже принциповим - якщо українські руки передають коробку з цигарками на кордоні, то чиї руки з Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини ту коробку беруть? Давайте будемо бити по руках з обох сторін", - сказав він.

За словами Москаля, за результатами наради першою відреагувала Угорщина - було викрито склади з контрабандою, арештовано значну кількість угорських митників, прикордонників.