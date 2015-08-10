Під Мар'їнкою загинув підліток, потрапивши під колеса військової вантажівки
9 серпня о 16:20 у селищі Георгіївка по вул. Піщана 14-річний підліток потрапив під колеса автомобіля «ЗІЛ-130».
Про це повідомили у прес-службі управління ДАІ у Донецькій області.
Потерпілий був госпіталізований до медичного закладу м. Курахове з тяжкими травмами, та вночі він помер.
"За кермом автомобіля перебував 36-річний військовослужбовець ЗСУ. Він пояснює, що хлопчик заскочив на підніжку вантажівки, але зірвався та потрапив під колеса машини", - йдеться у повідомленні.
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Наразі водій «ЗІЛу» затриманий та доставлений до військової комендатури, триває перевірка обставин події.
Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі потерпілого").