Окупаційна влада Криму хоче, щоб в готелях півострова працювали українці

Про це він заявив під час засідання "президії держради" в Криму за участю президента Росії Володимира Путіна, пише Українська правда.

За його словами, робота в туристичній галузі Криму є сезонною, а через низькі зарплати залучити на неї росіян не вдається.

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"Рішення (проблеми) бізнес бачить у залученні на роботу іноземних громадян, насамперед – громадян України, серед яких є велика кількість професіоналів, які потребують працевлаштування", – заявив він.

Тому він звернувся до Путіна з проханням спростити для громадян України надання дозволу на роботу в Криму.

Зокрема, він попросив позбавити українців від необхідності здавати іспит на знання російської мови, історії та основ законодавства РФ, оскільки більшість громадян України, за його словами, вчили російську мову та літературу в школі.