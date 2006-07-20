Президент подбав про зміцнення довіри до СБУ
Відповідне розпорядження оприлюднене
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім розпорядженням підтримав пропозицію Служби безпеки України щодо створення при зазначеній Службі Громадської ради.
Як зазначено в розпорядженні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, Громадську раду при СБУ буде створено для сприяння здійсненню цивільного контролю у сфері безпеки держави, забезпечення інформування громадськості про діяльність Служби безпеки України, проведення консультацій та обговорення проектів найважливіших рішень і врахування при цьому громадської думки, зміцнення довіри до СБУ з боку населення.
Президент доручив голові Служби безпеки України затвердити положення про Громадську раду при СБУ та вирішити інші питання щодо забезпечення її роботи.