Президент подбав про зміцнення довіри до СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім розпорядженням підтримав пропозицію Служби безпеки України щодо створення при зазначеній Службі Громадської ради.

Як зазначено в розпорядженні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, Громадську раду при СБУ буде створено для сприяння здійсненню цивільного контролю у сфері безпеки держави, забезпечення інформування громадськості про діяльність Служби безпеки України, проведення консультацій та обговорення проектів найважливіших рішень і врахування при цьому громадської думки, зміцнення довіри до СБУ з боку населення.

Президент доручив голові Служби безпеки України затвердити положення про Громадську раду при СБУ та вирішити інші питання щодо забезпечення її роботи.