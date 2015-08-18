Під Волновахою перекинулася вантажівка з 8 військовими

Про це повідомляє управління МВС в Донецькій області

"41-річний водій військового автомобіля «КрАЗ», рухаючись з м. Волноваха в с. Хлібодарівка, на заокругленні дороги не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. В результаті ДТП 8 пасажирів, що перебували у фургоні автомобіля, отримали травми і були доставлені в центральну лікарню м. Волновахи", - сказано в повідомленні.

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Огляд місця події був проведений слідчо-оперативною групою Волноваського РВ, співробітниками ДАІ, представниками військової прокуратури.

Водій "Кразу" затриманий і доставлений у військову комендатуру. Триває перевірка обставин події. За такий інцидент передбачено до 5 років позбавлення волі.