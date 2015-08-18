Міноборони відновить роботу раніше скорочених військкоматів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗС України, полковник Олександр Правдивець.

Зокрема, відповідаючи на запитання чи розглядається питання поновлення роботи тих військових комісаріатів, які раніше були об’єднані або скорочені, Правдивець сказав: "Так, зазначене рішення прийнято, і зараз виконується щодо поновлення в усіх районах, де були скорочені військові комісаріати, повноцінних військових комісаріатів".

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У цьому зв’язку він розповів, що на даний момент проводиться робота щодо обладнання фондів, призначення посадових осіб, набір штату військового комісаріату і всебічне забезпечення. Таким чином, Правдивець стверджує, що в найближчий час такі військові комісаріати почнуть функціонувати.

Також, представник Генштабу зазначив, що Міністерство оборони України проводить роботу щодо створення єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Мова йде про інформаційно-аналітичну систему, яка буде допомагати вести облік військовозобов’язаних та призовників.