Литва навчить українських військових особливостям ведення війни в містах

17:11, 18 серпня 2015
Суспільство
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Литовські військові інструктори поділяться своїм досвідом на двотижневих курсах з українськими колегами.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства оборони Литви, повідомляє Deutsche Welle. Як зазначається у повідомленні, ці навчання організовані на запит України.

Йдеться, зокрема, про курси підготовки снайперів та ведення бойових дій в міських умовах.

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У навчаннях візьмуть участь 23 українські військові інструктори, більшість із яких пройдуть курси з ведення бойових дій у міських умовах у Паневежисі, курси з підготовки снайперів відбудуться на полігоні в містечку Рукла.

Усі 23 учасники навчань з України є ветеранами Антитерористичної операції (АТО) або й досі беруть у ній участь, зазначається у повідомленні міністерства оборони Литви.

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