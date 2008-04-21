Ромео і Джульєту перетворили на якудза, Гамлет став... кібер-панком

Британське видавництво SelfMadeHero планує продовжити видання класичних п`єс Вільяма Шекспіра в стилі японських коміксів манга. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP, в 2008 році вийдуть манга-версії "Макбета", "Юлія Цезаря", "Як вам це сподобається" і "Отелло".

Перші книжки серії - "Ромео і Джульєта" і "Гамлет" - з`явилися у продажу в березні 2007 року і користувалися надзвичайним успіхом як у Великобританії, так і в Японії, де вони буквально "вилетіли" з полиць книжкових магазинів. За півроку тираж коміксів був повністю розпроданий і довелося друкувати новий. У вересні 2007 року вийшли манга-версії "Річарда III" і "Бурі", а в лютому 2008 - "Сну в літню ніч".

Кожна з книжок серії адаптована і ілюстрована в своєму особливому стилі. Наприклад, дія "Ромео і Джульєттти" перенесена в сучасний Токіо, де Монтеккі і Капулетті перетворилися на ворогуючі клани якудза, "Гамлет" виконаний в стилі кібер-панк, а "Річард III" залишений в традиційних інтер`єрах середньовічної Англії.

Варто відзначити, що подібна адаптація класичних творів користується все більшою популярністю - в лютому інше британське видавництво, Classical Comics, випустило комікси "Макбет" і "Генріх V", а надалі планує перетворити на комікси ще три шекспірівські п`єси, а також Франкенштейн" Мері Шеллі, "Дракулу" Брема Стокера, "Джейн Эйр" Шарлоти Бронте, "Великі надії" і "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса.