Набір до нової поліції Сум розпочнеться 1 вересня

У Сумах 1 вересня розпочнеться прийом заяв від кандидатів у нову патрульно-постову службу УМВС України в Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сумах повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

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За його інформацією, набір буде тривати місяць, а в листопаді сумчани повинні побачити на дорогах і вулицях міста перших поліцейських.

«26-27 серпня буде презентація поліції у Львові, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Луцьку. А до 7 листопада служба ДАІ по всій Україні має бути повністю реформована - працюватиме патрульна поліція. У вересні почнеться відбір в патрульну службу в Сумах, оскільки це прикордонна зона», - зазначив Апостол.

За його словами, у Львові конкурс на одне місце 10 осіб, в Миколаєві - 9. Заробітна плата становить 6-8 тис. грн.

У свою чергу начальник УМВСУ в Сумській області полковник Анатолій Річкаль запевнив, що на перехідному етапі безвладдя в області не буде - міліція виконуватиме всі свої обов'язки. Він спростував думку, що склалася в суспільстві про зростання злочинності останнім часом: рівень злочинності в області не зростає, а знижується.

«Зниження з особливо тяжких злочинів - на 34%, зґвалтування - на 3%, знизилася також кількість ДТП, із 26 вбивств розкрито 24. За результатами роботи за три місяці Сумська область посідає друге місце у своїй підгрупі», - повідомив Річкаль.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ. Зараз всі працівники міліції виведені за штат, і бажаючі продовжити службу в новій структурі повинні пройти відбір на загальних підставах, який на першому етапі передбачає здачу тестів (60 питань), оцінку фізпідготовки і співбесіду. Відібрані в другий етап підуть на навчання. У нову ППС заяви приймаються від осіб у віці 18-35 років. В інші служби, набір в які буде здійснюватися пізніше, вікові обмеження не передбачені.

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Нова поліція вже почала працювати в Києві.

У листопаді патрульні екіпажі поліції почнуть працювати в Дніпропетровську. Також до нового року нова ППС з'явиться у Львові, Харкові, Одесі, Миколаєві, Хмельницькому, Луцьку та в Закарпатській області.