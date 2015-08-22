Порошенко розповів, від чого залежить проведення виборів на вільній території Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харківській області під час брифінгу сказав президент України Петро Порошенко.

“Проведення виборів на підконтрольній території - це питання безпеки людей. Якщо це знаходиться на відстані, на якій можуть здійснюватися артилерійські обстріли, максимальна дальність становить 30 кілометрів, якщо це знаходиться поза цими межами, то ніяких застережень для проведення виборів я не бачу", - сказав Порошенко.

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Президент підкреслив, що у разі, якщо спільними скоординованими діями України і західних партнерів вдасться досягти виконання Мінських угод, то вибори повинні бути проведені. Порошенко підкреслив, що під час проведення виборів "безпека людей - перший пріоритет".

Нагадаємо, раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський призначив перші місцеві вибори депутатів Краматорської міськради і Краматорського міського голови об'єднаної територіальної громади на 29 листопада 2015 року.