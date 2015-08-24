Порошенко завтра дасть старт роботі патрульної поліції в Одесі
Президент України Петро Порошенко завтра відвідає з робочою поїздкою Одеську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, голова держави візьме участь у церемонії складання військової присяги батальйонами патрульної поліції біля пам'ятника Дюку де Рішельє.
Програмою перебування також передбачено відвідування президентом Одеської національної морської академії і участь у церемонії вручення ключів від квартир учасникам АТО.
Сьогодні під час виступу на Марші Незалежності Порошенко заявив, що 25 серпня дасть старт роботі патрульної поліцейської служби в Одесі.
«Будемо прискорювати реформи, насамперед у правоохоронних органах. Вже місяць, як нова поліція патрулює Київ, вчора вона запрацювала у Львові, завтра дам старт її роботі в Одесі, незабаром будуть Ужгород, Харків, Дніпропетровськ», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, патрульна поліція створюється в Україні у рамках реформи органів МВС згідно із законом "Про Національну поліцію".