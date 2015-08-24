У російському Ростові напали на організатора пікету до Дня Незалежності України

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами учасників акції, метою заходу було бажання привітати українців із 24-ю річницею проголошення Незалежності, висловити підтримку народу України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності.

Ростовські активісти також прагнули проінформувати ростовчан, що між Росією і Україною з 1997 року діє Договір про дружбу, співпрацю і партнерство, згідно з яким сторони мають поважати територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.

За кілька хвилин після початку публічної акції невідомі спробували зірвати пікет. На організатора акції Едуарда Миколаєва напали ззаду, спробували повалити і вирвати плакат, який він тримав у руках. Жінки, учасниці пікету, почали голосно кричати, і тим самим привернули увагу поліцейських, які перебували неподалік.

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Одного з нападників поліцейські затримали і на службовому автомобілі відправили у відділ внутрішніх справ, а другого опитали як свідка події.

За словами однієї з учасниць пікету Олени Белан, другий чоловік, який під час нападу був разом із затриманим, погрожував їй викраденням, мовляв, ось поїдемо на Донбас, і там поговоримо.

Після закінчення акції російські поліцейські з метою запобігання можливих провокацій провели учасників пікету до зупинки громадського транспорту. При цьому вони перевірили їхні документи і переписали дані у всіх, хто фотографував і сам пікет, і те, що відбувалося поруч з ним.

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Як повідомляв УНІАН, у Москві святкують День Незалежності України. Зокрема, під час виконання гімну України на території українського посольства урочисто піднято жовто-блакитний прапор.