На Керченській переправі знову багатогодинні черги
10:43, 25 серпня 2015Суспільство
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У вівторок, 25 серпня, на Керченській поромній переправі, яка з'єднує український Кримський півострів з Російською Федерацією, знову багатогодинні черги.
На поромній переправі діє штормове попередження / www.rg.ru
Середній час очікування в порту «Крим» становить близько 3-4 годин.
Про це повідомляє прес-служба єдиного оператора переправи «Морська дирекція».
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«На поромній переправі діє штормове попередження. Час очікування в порту «Крим» – 3-4 години. Просимо утриматися від поїздок у напрямку порту «Крим», – йдеться в повідомленні.
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