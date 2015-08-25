На Керченській переправі знову багатогодинні черги

Середній час очікування в порту «Крим» становить близько 3-4 годин.

Про це повідомляє прес-служба єдиного оператора переправи «Морська дирекція».

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«На поромній переправі діє штормове попередження. Час очікування в порту «Крим» – 3-4 години. Просимо утриматися від поїздок у напрямку порту «Крим», – йдеться в повідомленні.