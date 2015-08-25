Україна донесе протест проти вироків Сенцову і Кольченку до керівництва ООН

Про це написав голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв на своїй сторінці в "Твіттері". "Вирок Сєнцову і Кольченку - це вирок сучасній Росії. Настане день, і "судді", і "прокурори" нестимуть відповідальність за це замовне судилище", - підкреслив Юрій Сергеєв.

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Він також наголосив, що "наш протест проти незаконного і маразматичного вироку Сєнцову/Кольченку буде донесений до керівництва ООН та правозахисних організацій".

"Жоден політв'язень України у РФ не зникне з радарів ООН і головних правозахисних організацій світу! Це не кінець. Їх прізвища будуть звучати", - наголосив голова представництва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Олегу Сенцову та Олександру Кольченку, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.