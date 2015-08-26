Громадські активісти оголосили про винагороду за доведені факти корупції серед поліцейських

Про це експерт ГО «Свідомі» Яна Мірошник повідомила на прес-конференції в УНІАН.

«Громадська організація «Свідомі» - її діяльність спрямована на попередження та запобігання корупції в Україні – вона вирішила долучитися до цього питання. Тому ми вирішили оголосити грошову винагороду тому, хто зафіксує корупційне діяння, вчинене співробітником нової поліції», - сказала вона.

Мірошник зазначила, що це «в жодному випадку не спонукання, не провокація, а більше допомога новій поліції не впасти в наших очах і гідно далі проводити свою діяльність».

Вона повідомила, що акція триватиме протягом місяця – з 1 вересня по 1 жовтня. Сума винагороди становитиме 5 тис. грн, які отримає перша особа, яка надасть достовірні ексклюзивні факти скоєного корупційного діяння співробітником патрульної поліцейської служби.

«Ми хочемо донести до кожного співробітника нової поліції те, що громадськість тримає руку на пульсі. І щохвилини при будь-якому затриманні порушників громадськість за ними спостерігає і готова публічно говорити про їхні порушення», - відзначила Мірошник.

Водночас, вона зауважила, що за майже два місяці роботи поліцейських у Києві не було жодного офіційно повідомлення, що хтось із поліцейських вчинив корупційне діяння.

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Як зазначив депутат Київради (позафракційний) Олег Петровець, потрапити до лав поліції не просто, але немає гарантій того, що, пройшовши усі необхідні випробування, «людина лишиться порядною».

«Визначників і превентивних заходів, перевірки, щоб встановила, буде він корупціонером чи ні, немає», - додав він.

Петровець наголосив на необхідності залучення громадськості до контролю роботи поліції, запобіганню корупції.

«Ми чекаємо від цього заходу саме превентивного ефекту для того, щоб був сигнал поліції: щоб вона була показовою, а не тимчасово показушною», - сказав депутат.

Своєю чергою політолог Сергій Таран зауважив, що для того, аби відбувся безповоротний процес змін в українській міліції, необхідно забезпечити публічність та контроль за її роботою.

Він висловився на підтримку ініціативи ГО «Свідомі».

«Я дуже хочу вірити, що ця ініціатива буде безуспішною, що ніяких порушень не буде знайдено, ніхто не отримає гроші», - сказав Таран.

ГО «Свідомі» є платформою експертів, активістів і діячів різних напрямків, об’єднаних для здійснення системного антикорупційного контролю органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб у Києва, а також приведення їх діяльності у відповідність до законодавства та інтересів громадськості.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба розпочала роботу у Києві 4 липня.