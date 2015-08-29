Савченко припинили доставляти пошту до СІЗО – адвокат

14:40, 29 серпня 2015
Суспільство
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Українській льотчиці, народному депутату Надії Савченко, яку судять у Росії за безпідставним звинуваченням у вбивстві журналістів, не доставляють пошту в СІЗО в Новочеркаську.

REUTERS

Про це один з адвокатів льотчиці Марк Фейгін повідомив у Twitter.

«Перестали передавати пошту Надії у в'язницю в Новочеркаську. Я прошу друзів писати скарги начальству», - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, льотчицю Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

За даними адвокатів, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.

27 серпня Московський міський суд відхилив скаргу адвокатів про зміну запобіжного заходу льотчиці і залишив у силі судове рішення про тримання її під вартою до 30 вересня 2015 року.

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