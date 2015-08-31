Опікунська рада може найближчим часом вирішити долю дітей, яких приховує бізнесмен Євланчик

1 вересня відбудеться засідання Опікунські ради, рішення якої може повернути матері незаконно відібраних в неї сина та доньку.

Про це УНІАН повідомила мати дітей, громадянка України Марина Кутепова,яка зараз веде важкий шлюборозлучний процес з мільйонером Сергієм Євланчиком, батьком дітей. Крім того, Кутепова проінформувала, що Адміністрація Президента України взяла під свій контроль і доручила Прокуратурі розібратись у справі, в якій бізнесмен, маючи російське громадянство, намагається незаконно вивезти дітей до Росії.

«Вже 1 вересня відбудеться засідання Опікунські ради, рішення якої може повернути мені незаконно відібраних сина та доньку. Більш того, після отримання повідомлення з Адміністрації Президента у відповідь на моє звернення, я маю надію вже найближчим часом на законних підставах обійняти дітей, яких я не бачила майже півроку», - заявила Кутепова.

До того ж, мати, яка у судах намагається довести свої законні права на дітей, наголошує, що новий учбовий рік, особливо для їхньої доньки, знаходиться під загрозою повного зриву. «Наразі невідомо чи зможе моя дочка Жасмін розпочати новий учбовий рік у своїй київській школі. Директор учбового закладу повідомив, що, враховуючи на ситуацію у родини, адміністрація обов’язково має отримати нотаріально завірену згоду обох батьків щодо навчання дитини і графік особистого відвідування школи кожним з них. Я дуже хвилююсь за доньку, бо через дії батька вона повністю ізольована від навчання і спілкування зі своїми друзями»,- повідомила Марина Кутепова.

Також мати вкотре наголосила, що готова до компромісу заради спокою доньки та сина і неодноразово пропонувала батьку дітей розділити виховання порівну: 50 % часу діти можуть проводити з мамою і стільки ж з батьком. Але, підкреслила Кутепова, чоловік ніяких обґрунтованих доводів та розумних пропозицій не приймає, бо його основна мета - залишити собі все майно та статки. За словами Марини, батько дітей неодноразово заявляв, що «в кого діти – в того все майно та статки» і доказом того, що батько в будь-який спосіб намагається «затягнути справу» і його зовсім не цікавить доля дочки та сина, є абсурдна позовна заява Сергія Євланчика з вимогою «зобов’язати матір, Марину Кутепову, бачитись з дітьми» при тому, що він їх ховає.

«Як справжня українська жінка, я багато років оберігала родину, щастя та спокій дітей, намагаючись вирішити всі сімейні проблеми без сварок та розголосу. Але, те що відбувається зараз, той жах, у який перетворив життя сім’ї Сергій Євланчик, змусило мене «винести сміття з хати» і звернутися по допомогу. Весь світ вже знає, що Україна - не Росія і українці завжди підтримують один одного, особливо у складних ситуаціях. Я дякую всім за ту величезну хвилю підтримки, яка робить мене ще сильнішою в боротьбі за своїх дітей. Я не зупинюся і не дозволю вивезти дітей до Росії, адже повернути їх звідти ніякий у світі суд не зможе. Тому я дуже сподіваюсь на справедливе рішення Опікунської ради 1 вересня», - акцентувала Марина Кутепова.

На сьогоднішній день відомо, що дочка Жасмін і син Нікіта знаходяться у Києві, але батько продовжує ховати дітей від матері і вона досі позбавлена можливості їх бачити дітей.

Як повідомляв УНІАН, громадянин Росії, власник компанії «Укрпродукт Груп» Сергій Євланчик викрав дітей у своєї дружини- українки. Це відбулося після того, як в березні 2015 року дружина, Марина Кутепова повідомила чоловіку про свій намір розлучитися через його постійні зради. Крім того, він викинув її речі з квартири, поміняв вхідні замки і забрав всі документи, в тому числі свідоцтва про народження дітей. На допомогу Марині прийшов її старий друг, відома в Україні людина – Олександр Шовковський.

За фактом всіх вищезгаданих злочинів, дружина бізнесмена подала заяву в міліцію. Після того, як за допомогою правоохоронців Кутеповій вдалося потрапити до квартири, з’ясувалось, що чоловік вкрав дітей, зокрема 7-річну дочку Жасмін. Більш того, завдяки спільним знайомим, мати дізналася, що батько за допомогою психологів та екстрасенсів вселяє в дітей думку , що «мами більше нема» , позбавив їх будь-яких засобів зв’язку, повністю ізолював від спілкування, навіть, з друзями і намагається вивезти дітей в Росію.

Під час прес-конференції в серпні цього року Марина Кутепова звернулася до Президента України з проханням втрутитися у ситуацію, бо її неодноразові звернення до Печерського, Голосіївського, Святошинського районних управлінь міліції, ОпікунськоЇ ради із заявами встановити місцезнаходження дочки належного результату не дали, також як і не розслідувалась заява про нанесення їй охоронцем чоловіка тілесних ушкоджень у серпні цього року.