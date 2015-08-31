Кличко повідомляє про загиблого внаслідок вибуху під Радою, у Нацгвардії не підтверджують

Про це Громадському повідомив голова КМДА Віталій Кличко.

Як стверджує джерело Громадського в МВС з місця подій, на місці вибухнуло дві гранати. За інформацією співрозмовника, гранати кинули протестувальники від "Свободи". Троє правоохоронців у критичному стані.

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У Нацгвардії в свою чергу не підтверджують інформацію про загибель бійця під час сутичок біля ВР.

За даними прес-служби НГУ, близько 50 нацгвардійців отримали поранення, четверо перебувають у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, від вибуху гранати, яку невідомі кинули в лави правоохоронців, постраждали також і цивільні люди.

Наразі відомо про близько 30 поранених. Одному з міліціонерів, ймовірно, під час вибуху, відірвало ногу на колінну чашечку.

Нагадаємо, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.

Також у правоохоронців кинули бойову гранату, кілька бійців отримали тяжкі поранення.