Кличко повідомляє про загиблого внаслідок вибуху під Радою, у Нацгвардії не підтверджують
Один із постраждалих внаслідок вибуху бойової гранати під Верховною Радою правоохоронців помер.
Про це Громадському повідомив голова КМДА Віталій Кличко.
Як стверджує джерело Громадського в МВС з місця подій, на місці вибухнуло дві гранати. За інформацією співрозмовника, гранати кинули протестувальники від "Свободи". Троє правоохоронців у критичному стані.
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У Нацгвардії в свою чергу не підтверджують інформацію про загибель бійця під час сутичок біля ВР.
За даними прес-служби НГУ, близько 50 нацгвардійців отримали поранення, четверо перебувають у важкому стані.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, від вибуху гранати, яку невідомі кинули в лави правоохоронців, постраждали також і цивільні люди.
Наразі відомо про близько 30 поранених. Одному з міліціонерів, ймовірно, під час вибуху, відірвало ногу на колінну чашечку.
Нагадаємо, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.
Також у правоохоронців кинули бойову гранату, кілька бійців отримали тяжкі поранення.