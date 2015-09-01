Київський суд скасував статус нерезидентів для кримчан

Сьогоднішнім рішенням апеляційного суду жителі Криму знову визнані резидентами України.

"Але суд задовольнив позов тільки в частині скасування пункту 1 постанови. А положення, які стосуються обмеження прав юридичних осіб, поки продовжують діяти. Суд також відмовився визнавати факт дискримінації", – про це повідомив "Подіям Криму" експерт "Регіонального центру прав людини" Сергій Заєць.

За словами експерта, незабаром правозахисниками буде подана касаційна скарга. Вони також очікують відповідної скарги й від НБУ, щоб повернути статус нерезидентів для кримчан.

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Заєць додав, що у Верховному суді України перебуває ще один позов, поданий організацією "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" та її головою Андрієм Щекуном.

Згідно з постановою Нацбанку України від 3 листопада 2014 року, громадяни України, а також юридичні особи, які мають кримську реєстрацію, оголошені нерезидентами. Таким чином, їм фактично відмовлено в наданні повного спектру банківських послуг, якими можуть користуватися інші громадяни України (відкриття рахунку, депозиту, оформлення кредиту і купівля іноземної валюти тощо).

Правозахисники заявили про дискримінацію кримчан, яка міститься в нормах постанови Нацбанку.