На Донеччині автомобіль зіткнувся з БТРом, є жертви (фоторепортаж)

В Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового бронетранспортера, одна людина загинула.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області, інформація про аварію на трасі Донецьк – Маріуполь, між селами Касянівка та Ключове Володарського району надійшла сьогодні, 2 вересня, о 05.23.

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«По прибуттю на місце події було встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 2170 - Пріора» та військового бронетранспортера (БТР). Внаслідок чого водій 1986 р.н. загинув на місці, пасажирка 1960 р.н. госпіталізована до реанімаційного відділення», - йдеться в повідомленні.

За повідомленням прес-служби прокуратури Донецької області, жінка, яка перебувала за кермом, померла під час транспортування в лікувальний заклад.

Відомості за фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 415 КК (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб) України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Наразі слідчі дії тривають, призначено низку необхідних експертиз.

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