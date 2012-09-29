Міноборони каже, що цивільний автобус не пропустив БТР

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони, посилаючись на попередні висновки ДАІ.

«За попередніми висновками оперативної групи ДАІ УМВС у Чернівецькій області, причиною ДТП за участю бронетранспортера БТР-80 поблизу населеного пункту Неполоківці Кіцманського р-ну стало порушення п. 3.2 ПДД водієм мікроавтобуса, який, рухаючись назустріч колоні військової техніки на чолі з машиною військової безпеки дорожнього руху із проблисковими сигналами синього кольору, не надав перевагу в русі транспортним засобам», - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Попередньо встановлено, що колона військової техніки рухалася у супроводі трьох машин військової безпеки дорожнього руху на швидкості 20 км/год. На заокругленій ділянці дороги механік-водій четвертого у колоні після екіпажу ВБДР бронетранспортеру БТР-80 допустив незначний вихід носової частини бойової машини за роздільну лінію дорожньої розмітки. Внаслідок цього відбулося зіткнення БТР із задньою частиною пасажирського мікроавтобуса “Мерседес-Спрінтер-709”, який рухався у зустрічному напрямку за маршрутом “Снятин-Чернівці”, поінформували в Міноборони.

Внаслідок ДТП кілька цивільних громадян були травмовані. Військові лікарі, які рухалися у складі колони, одразу надали постраждалим першу допомогу. Після цього їх було направлено до Кіцманської центральної районної лікарні.

У Міноборони також додали, що ДТП сталося під час повернення з військового полігону у Чернівецькій області до пункту постійної дислокації колони техніки 80-го окремого аеромобільного полку 13-го армійського корпусу.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю близько 9-ї години ранку на Буковині бронетранспортер зіткнувся з маршруткою. Постраждали четверо пасажирів.

У прес-службі Управління ДАІ МВС України зазначали, що, за попередніми даними, 19-річний військовослужбовець строкової служби - водій бронетранспортера «БТР-80», під час виконання маневру повороту виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з пасажирським автобусом «Мерседес-Бенц», що рухався за маршрутом Снятин-Чернівці.