У Росії допустили можливість обміну Савченко: питання має вирішуватися дипканалами
Питання про обмін української льотчиці Надії Савченко на росіян, затриманих на Донбасі, може вирішуватися тільки дипломатичними каналами.
Про це заявив глава Мін'юсту РФ Олександр Коновалов, повідомляє РИА Новости.
"Юридична можливість буває з огляду на різні підстави, на підставі існуючих двосторонніх, конвенційних, по дипломатичних каналах. Як правило, такі питання вирішуються по дипломатичних каналах", — сказав Коновалов.
При цьому він додав, що оскільки затримані звинувачуються у кримінальних злочинах, необхідно в цьому випадку притягнути засуджених до того чи іншого виду покарання відповідно до закону.
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Як повідомляв УНІАН, льотчицю Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
За даними адвокатів, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.
16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє росіян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.