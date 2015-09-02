У Росії допустили можливість обміну Савченко: питання має вирішуватися дипканалами

Про це заявив глава Мін'юсту РФ Олександр Коновалов, повідомляє РИА Новости.

"Юридична можливість буває з огляду на різні підстави, на підставі існуючих двосторонніх, конвенційних, по дипломатичних каналах. Як правило, такі питання вирішуються по дипломатичних каналах", — сказав Коновалов.

При цьому він додав, що оскільки затримані звинувачуються у кримінальних злочинах, необхідно в цьому випадку притягнути засуджених до того чи іншого виду покарання відповідно до закону.

Читайте такожСавченко припинили доставляти пошту до СІЗО – адвокат

Як повідомляв УНІАН, льотчицю Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

За даними адвокатів, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.

16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє росіян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.