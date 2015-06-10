Суд залишив під арештом затриманого на Донбасі російського спецназівця до 19 липня

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду апеляційної скарги на рішення Шевченківського районного суду Києва про взяття Єрофеєва під арешт суд заслухав позиції захисту та представника прокуратури.

Адвокат Оксана Соколовська заявила, що в матеріалах досудового слідства немає доказів того, що її підзахисний причетний до терористичної діяльності. Також, сказала адвокат, стан здоров'я Єрофеєва не дозволяє йому перебувати під арештом.

Читайте такожНомери родичів захоплених спецпризначенців з РФ заблоковані або не відповідають - російський правозахисник

У свою чергу прокурор наголосив на існуванні ризиків того, що в разі скасування рішення про арешт Єрофеєв може переховуватися від органів досудового слідства, тиснути на свідків, спотворювати речові докази, тому він повинен бути під арештом, як визначив суд першої інстанції.

Сам Єрофеєв заявив, що в нього не було умислу скоювати теракт, застосовувати зброю, що він не отримував такого завдання.

Заслухавши позиції сторін, суд прийняв рішення залишити рішення суду першої інстанції в силі.

Читайте такожРосійських спецназівців звинуватили в участі в терористичній діяльності "ЛНР"

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофеєва і сержанта Олександра Александрова. Їх перевезли до військового госпіталю в Києві, де надали медичну допомогу. Обидва були заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що цих двох російських військовослужбовців притягнуть до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.