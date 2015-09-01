У МВС пов'язали сутички під Радою з поїздкою Тягнибока до зони АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Про що Олег Тягнибок говорив з бійцями підрозділу "Січ", зараз встановлює слідство. Не відкидаю, що це було накачування ненавистю і агресією", - йдеться у його повідомленні.

Геращенко зазначив, що саме на наступний день, після зустрічі Олега Тягнибока з бійцями батальйону "Січ", шестеро з них і, в тому числі "гранатометник" Ігор Г., написали заяви про звільнення з органів внутрішніх справ.

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"Зокрема, підозрюваний у вбивстві бійців Національної Гвардії Ігор Г. вказав як причину звільнення те, що його не влаштовує рівень заробітної плати. Хоча товаришами зі служби Ігор характеризувався як патріот, сміливий і ефективний боєць, для якого найважливіше в житті було захистити країну, а не зарплата співробітника міліції", - пише радник глави МВС.

Геращенко наголосив, що якщо слідством буде встановлено факт підбурювання співробітників правоохоронних органів зі спецпідрозділу "Січ" з боку Олега Тягнибока та інших діячів від партії "Свобода" до участі у масових акціях біля Верховної Ради з використанням зброї та бойових гранат, то це може означати притягнення цих осіб до реальної кримінальної відповідальності за співучасть у вбивстві співробітників Національної гвардії як підбурювачів.