Суд над "свободівцем" Швайкою у справі про криваві сутички під Радою перенесли на 7 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив адвокат Швайки Сергій Мітюрін.

Швайка біля приміщення суду заявив журналістам, що прибув на засідання, хоча офіційної повістки не отримував. За словами Швайки, про судове засідання йому стало відомо зі слів слідчого МВС, який допитував його сьогодні зранку. Слідчий повідомив, що засідання розпочнеться орієнтовно о 14.30.

У свою чергу Мітюрін зауважив, що оскільки його клієнту інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення), тобто скоєння тяжкого злочину, то в такому випадку суд може обрати його підзахисному запобіжний захід у вигляді арешту.

Читайте такожТягнибок: Швайці і Сиротюку оголошено про підозру у справі про події 31 серпня під Радою

Однак, за словами адвоката, це суд не зобов'язаний ухвалювати саме рішення, тому Мітюрін сподівається, що буде обрано більш м'який захід.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

Сьогодні Швайці було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 294 Кримінального кодексу (масові заворушення)».