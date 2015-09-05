Синоптики прогнозують дощі, а у Києві температура впаде до +20

Про це йдеться в повідомленні українського Гідрометцентру. Зокрема, синоптики прогнозують, що на заході і місцями в центрі України, а також у Сумській, Київській та Чернігівській областях пройдуть дощі, температура вдень від +17 до +35.

Читайте такожУ Черкасах концентрація чадного газу перевищила норму в 4 разиВ східних областях очікується температура від +30 до +35, у центральних - від +18 до +35, у південних - від +29 до +35, у західних - від +17 до +23, у північних - від +19 до +27.