Білоруські прикордонники повернули в Україну 38 корів, що заблукали
17:05, 07 вересня 2015Суспільство
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Прикордонники Республіки Білорусь повернули в Україну 38 корів, що заблукали.
38 українських корів заблукали / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного прикордонного комітету Білорусі.
"5 вересня за 1,5 км від лінії білорусько-українського кордону в Столинському районі на напрямку Н. Теребежов – Городище пастух місцевого господарства повідомив, що до стада прибилися 38 корів. З'ясувалося, що тварини прийшли з української території – за ними не встежили місцеві пастухи", - сказано в повідомленні.
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Наступного дня в офіційному порядку корів повернули в Україну.
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