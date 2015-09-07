Білоруські прикордонники повернули в Україну 38 корів, що заблукали

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного прикордонного комітету Білорусі.

"5 вересня за 1,5 км від лінії білорусько-українського кордону в Столинському районі на напрямку Н. Теребежов – Городище пастух місцевого господарства повідомив, що до стада прибилися 38 корів. З'ясувалося, що тварини прийшли з української території – за ними не встежили місцеві пастухи", - сказано в повідомленні.

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Наступного дня в офіційному порядку корів повернули в Україну.