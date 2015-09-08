Росія відгородилася від бойовиків "ЛНР" парканом з колючим дротом (фоторепортаж)

15:13, 08 вересня 2015
Суспільство
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Огорожа знаходиться у Краснодонському районі, в районі контрольно-пропускного пункту Північний, який розташований поблизу міста Краснодон.

Россия продолжает отгораживаться от боевиков / Соцсети

Росія на межі з територією, підконтрольної терористичної організації "ЛНР", встановила паркан, поверх якого протягнуто колючий дріт.

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

Огорожа знаходиться у Краснодонському районі, в районі контрольно-пропускного пункту Північний, який розташований поблизу міста Краснодон.

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Зазначимо, що на вказаній ділянці кордону не було захисних споруд з моменту проголошення незалежності України. Місцеві жителі стверджують, що паркан встановлено Росією, оскільки влада побоюється, що групи бойовиків можуть потрапити на територію РФ.

Нагадаємо, ділянки паркану стали з'являтися у прикордонній смузі між Росією і тимчасово окупованими бойовиками українськими територіями. Замовником будівництва є Управління ФСБ Росії по Ростовській області. Відповідна інформація була розміщена у кінці серпня на офіційному порталі держзакупівель.

«Виконання робіт з будівництва паркану зі зварних забірних секцій з V-образними наконечниками, спіральний бар'єр безпеки з АКЛ (армованої колючої стрічки) з матеріалів підрядника», - зазначається в розділі «Найменування товару, роботи, послуги» на сайті.

До кінця 2015 року між Ростовською та Донецькою областями мають з'явитися більше трьох кілометрів подібних споруд.

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