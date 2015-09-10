Мочанов з'явився на зв'язку і пообіцяв розповісти, що з ним трапилося

Про це агентству УНІАН повідомив один із його колег.

Мочанов повідомив, що з ним все добре і завтра він уже буде в Києві.

"Я завтра буду в Києві. Зі мною все добре. Я розповім, що було", - процитував слова Мочанова колега.

Водночас, на уточнююче питання щодо місця знаходження та стану здоров'я водія співрозмовник агентства зазначив, що на це питання наразі немає відповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про побиття 9 вересня на трасі "Дружківка-Костянтинівка" в Донецькій області відомого волонтера Олексія Мочанова і його водія.