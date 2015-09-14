З полону звільнили українського волонтера - Будик
20:31, 14 вересня 2015Суспільство
344 0
З полону звільнили українського волонтера, який перебував в донецькому СІЗО.
Будик повідомив про звільнення з полону бойовиків волонтера / facebook.com/Budik.v.v
З полону звільнили українського волонтера, який перебував в донецькому СІЗО. Про це з посиланням на радника заступника міністра оборони України Василя Будика повідомляє "112 Україна".
Читайте такожПрезидент заявив про звільнення двох українців з полону бойовиків
За словами президента України Петра Порошенка, за час дії мінських угод звільнено 2 911 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, що в заручниках залишаються 156 українців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter