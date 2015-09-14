З полону звільнили українського волонтера - Будик

З полону звільнили українського волонтера, який перебував в донецькому СІЗО. Про це з посиланням на радника заступника міністра оборони України Василя Будика повідомляє "112 Україна".

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За словами президента України Петра Порошенка, за час дії мінських угод звільнено 2 911 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, що в заручниках залишаються 156 українців.