В Україні кількість зареєстрованих переселенців сягнула майже 1,5 мільйона осіб

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається у повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 483 119 внутрішньо переміщених осіб або 1 164 338 сімей з Донбасу і Криму.

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На сьогодні грошову допомогу призначили майже 490,5 тисячі сімей.

Всього ж внутрішньо переміщеним осібам перераховано майже 2,206 мільярда гривень, наголошується у повідомленні.