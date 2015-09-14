В Україні кількість зареєстрованих переселенців сягнула майже 1,5 мільйона осіб
20:48, 14 вересня 2015Суспільство
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Станом на 14 вересня на обліку перебуває 1 мільйон 483 тисячі 119 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму.
Сьогодні грошову допомогу отримують 490,5 тисячі сімей-переселенців / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Як зазначається у повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 483 119 внутрішньо переміщених осіб або 1 164 338 сімей з Донбасу і Криму.
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На сьогодні грошову допомогу призначили майже 490,5 тисячі сімей.
Всього ж внутрішньо переміщеним осібам перераховано майже 2,206 мільярда гривень, наголошується у повідомленні.
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