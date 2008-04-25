Президент повторно зупинив приватизацію Одеського припортового заводу

15:49, 25 квітня 2008
Суспільство
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Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабінету міністрів від 11 лютого 2008 року №261-Р про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Про це говориться у відповідному указі Президента №405/2008, розміщеному на офіційному сайті глави держави

Мотиваційна частина нового указу аналогічна попередньому указу.

Зокрема, в указі говориться, що за відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному рівню розвитку суспільних відносин, приватизація відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" - підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, - не відповідає інтересам національної безпеки у сфері приватизації.

Крім того, як наголошується в указі, розпорядження від 11 лютого прийнято Кабміном всупереч вимозі пункту 5 статті 116 Конституції України, що зобов`язує його здійснювати управління об`єктами державної власності відповідно до закону.

Законами, що визначають правові основи управління об`єктами державної власності, є закони України «Про управління об`єктами державної власності» і «Про приватизацію державного майна», що обмежують повноваження Кабміну щодо умов приватизації об`єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, лише узгодженням таких умов.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Кабмін розпорядженням №261-р затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, який виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення.

15 квітня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Сьогодні, 25 квітня, представлений прем`єр-міністром як в.о. голови Фонду держмайна Андрій ПОРТНОВ повідомив, що ухвалою Київського окружного адміністративного суду указ Президента від 15 квітня скасовано.

 

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